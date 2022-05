Michèle Tatu

2022-05-02 – 2022-05-30 EUR 0 0 MICHÈLE TATU du 02 au 30 mai 2022 Photographies

Quand on contemple les plis de la rivière, la nature s’approche de la peinture. Photographier c’est écrire avec les yeux. Chercher dans l’ombre une trace de lumière. Chercher dans l’invisible l’explosion de formes et de couleurs. Chercher la palette secrète de l’eau… MICHÈLE TATU du 02 au 30 mai 2022 Photographies

