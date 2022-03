MICHEL + ZINÉE + ZAMDANE File7, 21 mai 2022, Magny-le-Hongre.

MICHEL + ZINÉE + ZAMDANE

File7, le samedi 21 mai à 20:00

MICHEL : Si ce nom procure un air de déjà-vu, pas la peine de s’y fier. Michel est aussi unique que son patronyme semble familier. Tout comme les vrais espions, sa musique vient du froid : un bloc de deep house venu d’Europe de l’Est percé par un rap français, dans lequel il a choisi de placer sa foi. Un style en dessous de zéro qui l’installe déjà comme le futur de l’électro, au pays des antihéros. ZINÉE : Zinée évolue dans un univers contrasté entre ténèbres et lumières, parfois doux, parfois agressif… Sa voix et son flow uniques l’ont propulsée dans une autre galaxie, ce qui rend sa musique particulièrement reconnaissable dès les premières secondes d’un morceau. Zinee livre sa vision personnelle du monde, sans détours, de manière crue et détachée. Elle pose ses lyrics ténébreux avec un flow ravageur, aussi bien sur de la Drill que de la Trap. Zinée excelle aussi dans l’écriture de textes plus frais et lumineux qu’elle place sur des hybrides Hip-Hop acoustiques concoctés par son équipe de magiciens. ZAMDANE : Zamdane a découvert le rap très tard et depuis, il n’a plus que ça en tête. Il écoute beaucoup puis commence rapidement à écrire ses propres textes. A partir de là, tout s’enchaîne très vite. Il assimile les codes du hip-hop à vitesse grand V, passant les différentes étapes et se constituant une fan-base solide au fil du temps. Son flow prend un peu plus d’ampleur, sa technique se diversifie et les prods sont encore plus solides. Après avoir sorti plusieurs singles déjà culte, il dévoile en novembre 2021, son nouveau titre et clip « Zhar ». En 2022 Zamdane écumera les scènes françaises. Le moins que l’on puisse dire c’est que rien ne semble pouvoir arrêter son ascension. Ne manquez pas son retour sur scène !

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif abonné.e : gratuit

Samedi 21 mai // 20h // Rap // Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



