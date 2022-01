MICHEL + TRAMPQUEEN 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

MICHEL + TRAMPQUEEN 6Mic, 14 mai 2022, Aix-en-Provence. MICHEL + TRAMPQUEEN

6Mic, le samedi 14 mai à 20:30

MICHEL Si ce nom procure un air de déjà-vu, pas la peine de s’y fier. Michel est aussi unique que son patronyme semble familier. Tout comme les vrais espions, sa musique vient du froid : un bloc de deep house venu d’Europe de l’Est percé par un rap français, dans lequel il a choisi de placer sa foi. Un style en dessous de zéro qui l’installe déjà comme le futur de l’électro, au pays des antihéros. TRAMPQUEEN Prêtresse de la VoodooTrap, TrampQueen archive ses incantations au Bunker; lieu de culte à la création. Sa musique est une catharsis de l’égo, un exutoire pour ses états d’âme. Un univers inspiré de l’énergie punk et grunge, amoureuse de la 808, des gimmicks et des mantras, la musique de l’artiste serait un hybride genré Trap. Une attitude de Diva dans un décor trash, TrampQueen comme un poisson dans le Styx. — Tarifs : 15€ / 12€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3L1QN6a](https://bit.ly/3L1QN6a) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

15 / 10€ en pré-vente – 17€ sur place

♫♫♫ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville 6Mic Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

6Mic Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

MICHEL + TRAMPQUEEN 6Mic 2022-05-14 was last modified: by MICHEL + TRAMPQUEEN 6Mic 6Mic 14 mai 2022 6Mic Aix-en-Provence aix en provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône