Michel Sardou : Je me souviens d’un adieu Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Michel Sardou : Je me souviens d’un adieu Zénith Nantes Métropole, 14 novembre 2023, Saint-Herblain. 2023-11-14 Concerts les 14 et 15 novembre 2023 à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 39 € à 119 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Concerts les 14 et 15 novembre 2023 à 20h Concert.4 ans après sa « Dernière danse » qui avait réuni plus de 450 000 spectateurs, Michel Sardou crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu », une tournée en France, Belgique et Suisse. Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

