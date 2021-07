Tourcoing Théâtre Municipal Raymond Devos Nord, Tourcoing Michel Portal « MP85 » Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Théâtre Municipal Raymond Devos, le jeudi 14 octobre à 21:00

On ne présente plus Michel Portal, clarinettiste et saxophoniste à la technique éblouissante, infatigable défricheur de sonorités, toujours à la recherche de nouvelles aventures musicales, lui qui est aussi à l’aise avec Brahms que Bernard Lubat ou qu’en compositeur de musiques de film. Il est de retour après 10 ans d’absence discographique ( son dernier opus Baïlador est paru en 2010). L’occasion pour lui de fêter ses 85 ans à la tête d’un groupe européen transgénérationnel avec lequel il a pu partager la scène depuis 2 ans lors de la création de ce groupe à l’Europa Jazz Festival. Avec son fidèle complice, le pianiste serbe Bojan Z (ils partagent la scène depuis de nombreuses années et notamment lors de nombreux concerts en duo), il dirige un quintet de haut vol qui comprend le contrebassiste français Bruno Chevillon, le tromboniste allemand Nils Wogram et le jeune batteur belge Lander Gyselinck.

Plein : 26€ / Réduit : 22€ / Abonné : 19€ / Jazz Circle : 25€ (pour les deux plateaux)

[PLATEAU 2 ] précédé d’Airelle Besson Théâtre Municipal Raymond Devos Place du Théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

2021-10-14T21:00:00 2021-10-14T22:30:00

