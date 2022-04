MICHEL PORTAL & GUILLAUME PERRET LE TRITON, 14 mai 2022, Les Lilas.

Après 22 ans d’intense activité au Triton, et quelques 2000 concerts plus tard, nous avons rarement été aussi enthousiastes et excités de découvrir ce que donnera une rencontre entre deux artistes, tel que nous le sommes aujourd’hui. Pour tous les amateurs de jazz, et plus globalement pour tous les amoureux de musique, cette rencontre entre Michel Portal et Guillaume Perret a tout de l’impensable,du rêve éveillé. D’un côté, la légende européenne du jazz, cet immense Monsieur de 86 ans aux mille vies qui chaque fois qu’il monte sur scène, avec une fougue intacte et une virtuosité inébranlable, émeut et conquiert le public. De l’autre, le plus inventif et prodigieux musicien de cette nouvelle génération d’improvisateurs qui ont à cœur de bousculer les codes, de révolutionner leur discours et d’électriser leurs auditoires. Ce soir, il ne s’agit pas d’une énième rencontre entre deux maîtres. Ce soir, c’est un véritable évènement, un coup de tonnerre et l’écriture évidente d’une magnifique page de cette histoire musicale qui n’a pas fini de nous faire rêver. **Michel Portal** clarinette, saxophone, bandonéon **Guillaume Perret** saxophone, électronique

