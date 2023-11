Michel Pastoureau au Divan, rencontre Histoire Librairie Le Divan Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 16h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Michel Pastoureau à l’occasion de la parution de son nouveau essai » La Baleine : une histoire culturelle » aux Éditions du Seuil.

Au programme : débat, signature et verre amical !

Venez découvrir La Baleine : une histoire culturelle publié aux Éditions du Seuil.

Un animal à la symbolique forte qui fascine

La baleine, l’animal le plus grand et le plus lourd de la Création, a toujours fasciné l’être humain. Son histoire est liée à celle de la mer. Mais elle est aussi en relation avec celle des savoirs et des classifications du monde animal. Aujourd’hui, cette sympathique baleine est devenue une des vedettes du livre pour enfants et l’image emblématique de la planète en péril.

Michel Pastoureau est professeur et historien à la Sorbonne et à l’école pratique des Hautes Etudes où il est titulaire de la chaire d’Histoire de la symbolique occidentale notamment des couleurs et des animaux.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Bénédicte Roscot