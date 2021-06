Annecy Musée-château d'Annecy Annecy, Haute-Savoie Michel Ocelot et le papier découpé Musée-château d’Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

À l’occasion de la grande rétrospective « Michel Ocelot, artificier de l’imaginaire », découvrez en compagnie de Yaël Ben Nun, commissaire d’exposition, l’univers fabuleux de Michel Ocelot et sa technique minutieuse du papier découpé. 2 créneaux de visites : À 19 h 30 et à 21 h 00 Sur réservation : [[http://musees.annecy.fr/reservation](http://musees.annecy.fr/reservation)](http://musees.annecy.fr/reservation) Dans la limite des places disponibles.

Les visites guidées sont comprises dans le prix d’entrée au Musée.

Musée-château d'Annecy Place du château, 74000 Annecy

