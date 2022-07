Michel Moreau, viti-conteur Culles-les-Roches, 15 juillet 2022, Culles-les-Roches. Michel Moreau, viti-conteur

Aire de loisirs – Face ancienne gare – Route de la forêt Culles-les-Roches Saône-et-Loire

2022-07-15 – 2022-07-15 Culles-les-Roches

Saône-et-Loire EUR Viticulteur en Bourgogne, Michel Moreau est aussi viti-conteur !

Il raconte avec humour, poésie et tendresse ses histoires de vignes et de vins.

Des textes qu’il écrit lui même, tout en savourant son Givry… Un spectacle-dégustation hors du temps avec un personnage hors du commun. Grand parking – Fléchage « aire de loisirs » Attention à l’horaire inhabituel. Possibilité de pique-nique après le spectacle

Informations : www.culles-les-roches.com Culles-les-Roches

Culles-les-Roches Saône-et-Loire