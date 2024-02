Michel Melcer dans Michael Jackson et moi ! Espace de l’Huveaune La Penne-sur-Huveaune, samedi 9 mars 2024.

Michel Melcer dans Michael Jackson et moi ! Espace de l’Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Il a presque le même prénom, pas du tout son physique mais exactement la même voix que Michael Jackson !

Accompagné de sa voix et de son clavier, Michel raconte toute l’histoire de son idole. En musique, en chanson et en humour revivez 3 décennies du roi de la pop !



Une expérience inédite vous attend, où vous aurez la sensation incroyable d’entendre Michael Jackson chanter ses plus grands tubes en live.



Il n’imite pas, il est !



Les plus de nos soirées spectacle

Possibilité de restauration sur place avant et après spectacle.

Bar ouvert avant et après spectacle

Ambiance musicale Live avec le groupe LNA-T

Parking gratuit

Accessible PMR

Ouverture des portes 19h00.

Restauration et Bar avant et après spectacle

Soirée musicale gratuite avant et après spectacle

Parking privé et gratuit EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09 22:30:00

Espace de l’Huveaune Chemin Noël Robion

La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lattrapeusedereves@gmail.com

