MICHEL MARRE, SERGE LAZAREVITCH, PATRICE HÉRAL, ET LA COBLA MIL·LENÀRIA « SARDANAJAZZ II » LIEU : SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP, 15 avril 2023, Saint-Gély-du-Fesc .

2023-04-15 – 2023-04-15

Michel Marre, Serge Lazarevitch, Patrice Héral, et la cobla Mil·lenària « Sardanajazz II »

Le samedi 15/04/2023 à 20h30

Lieu : Scène en Grand Pic Saint-Loup – Auditorium Georges Brassens

Concert organisé par la municipalité

Ce concert réunit sur scène pas moins de 14 musiciens, dont 11 de la Cobla Mil·lenària, pour un nouveau répertoire interprété en avant-première à Saint-Gély-du-Fesc.

« Sardanajazz II », c’est un mélange entre la musique de la danse traditionnelle catalane, la sardane, et le monde du jazz, saupoudré de couleurs latines ou ethniques. Ce nouveau répertoire créé en 2018 par Michel Marre est issu d’un cheminement initié dans les années 1990, avec la création du groupe Sardanajazz, qui interprétait une musique à mi-chemin entre sardane et jazz. En 2018, suite à une demande de la cobla Mil·lenària, il compose un programme autour des racines de la musique de jazz, le blues, ainsi que des couleurs de la pop ou du rock. Après la crise de la Covid, il écrit plusieurs compositions pensées pour des big bands authentiquement jazz mais avec des couleurs latines ou ethniques.

Depuis plus de trente ans, la cobla Mil·lenària soutient la diffusion, la transmission et l’évolution de la culture catalane en interprétant des sardanes classiques et contemporaines lors de manifestations traditionnelles, de concerts, mais également en l’enrichissant d’expériences inédites et de rencontres improbables.

C’est ainsi qu’elle se retrouve sur scène avec le trompettiste de jazz Michel Marre, également compositeur et réalisateur, dont la richesse musicale est issue de ses nombreux voyages et de ses multiples rencontres. En 2015, il enregistre un répertoire de ballades de jazz salué par la critique, puis « Ethnic Héritage ». Ces dernières années, il collabore avec Imed Alibi et Mounir Troudi, et il signe l’album « Salhi », où se mêlent chants bédouins et soufisme.

Après une formation aux États-Unis et un détour par la Belgique, le compositeur et guitariste français de jazz moderne Serge Lazarevitch travaille en France. Parallèlement à sa carrière artistique, il enseigne au conservatoire de Montpellier.

Patrice Héral est un adepte des percussions vocales et de la batterie réduite. Cet artiste très demandé sur la scène européenne a enregistré des albums pour Dhafer Youssef, Max Nagl, le Vienna Art Orchestra, etc., ainsi que des musiques de films et de jeux vidéo.

Tarif : 15 € / réduit : 10 € / Moins de 18 ans : 5 € / abonnement : 10 €

Réservation à partir du 6 mars : mairie de Saint-Gély-du-Fesc

https://www.ville-saintgelydufesc.fr/Michel-Marre-Serge-Lazarevitch.html?retour=-Agenda-.html

