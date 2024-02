Michel Leeb part en live Abbeville, mercredi 14 février 2024.

Michel Leeb part en live Abbeville Somme

Pour ce concert événementiel au conservatoire de la Baie de Somme, Michel Leeb s’entoure des huit musiciens du Brass Messengers dirigés par Dominique Rieux. Il revisite bon nombre de tubes des années 60 et 70 en y ajoutant une bonne dose de swing qui fait la différence. De Trenet à Aznavour, en passant par Ray Charles et Sinatra. Il vous invite à redécouvrir cette musique intemporelle qui parlera aux plus jeunes et rappellera bien d’autres choses aux autres. Michel Leeb n’a jamais caché sa passion pour le jazz et propose un superbe spectacle de swing teinté d’humour.8.5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:30:00

fin : 2024-02-14

Avenue du Port

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France conservatoire@ca-baiedesomme.fr

