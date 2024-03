MICHEL JONASZ THEATRE DE LA MER – STE MAXIME Ste Maxime, mardi 16 juillet 2024.

MICHEL JONASZ & JEAN-YVES D’ANGELO , une saison 4 en PIANO/VOIX !Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant. Au programme des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur.

Tarif : 39.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-07-16 à 21:30

THEATRE DE LA MER – STE MAXIME PROMENADE SIMON LORIERE 83120 Ste Maxime 83