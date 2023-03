Michel Jonasz – Du Blues… et du Rock n’Roll 2023 LES ARENES DE METZ METZ Catégories d’Évènement: Metz

Moselle

Michel Jonasz – Du Blues… et du Rock n’Roll 2023 LES ARENES DE METZ, 13 janvier 2024, METZ. Michel Jonasz – Du Blues… et du Rock n’Roll 2023 LES ARENES DE METZ. Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 20:30 (2023-03-05 au ). Tarif : 49.0 à 68.0 euros. ART FM (L-D-19-1272) présente MICHEL JONASZDu Blues du Blues !Réservations P.M.R. : 03 83 45 81 60 Michel Jonasz Votre billet est ici LES ARENES DE METZ METZ 5 AV LOUIS LE DEBONNAIRE Moselle ART FM (L-D-19-1272) présente MICHEL JONASZ

Du Blues du Blues !

Réservations P.M.R. : 03 83 45 81 60 .49.0 EUR49.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu LES ARENES DE METZ Adresse 5 AV LOUIS LE DEBONNAIRE Ville METZ Departement Moselle Lieu Ville LES ARENES DE METZ METZ

LES ARENES DE METZ METZ Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Michel Jonasz – Du Blues… et du Rock n’Roll 2023 LES ARENES DE METZ 2024-01-13 was last modified: by Michel Jonasz – Du Blues… et du Rock n’Roll 2023 LES ARENES DE METZ LES ARENES DE METZ 13 janvier 2024 LES ARENES DE METZ METZ

METZ Moselle