Brasles Aisne Brasles Après plus de 300 concerts, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant. Au programme;

Des extraits de l’album La Méouge, le Rhône, la Durance, réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées,dans le catalogue de Michel Jonasz et, évidemment, les chansons incontournables que l’on écoute avec toujours autant de bonheur ! Prix : de 7 € à 14 €

