Michel Jocaille à la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil, 2 mai 2022, Neuville-sous-Montreuil.

Michel Jocaille à la Chartreuse Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

2022-05-02 – 2022-05-15

Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Neuville-sous-Montreuil Dans le cadre de la Saison Culturelle 2022

Michel Jocaille, artiste plasticien

-Du 2 au 15 mai : Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil

-Mercredi 18 mai : présente lors de la clôture du CLEA 2022 – Citadelle de Montreuil

Artiste plasticien formé à l’École Supérieure d’Art de Tourcoing, Michel Jocaille s’intéresse à la frontière entre la réalité et la production d’images liées à l’utilisation des réseaux sociaux. Par le biais d’installations et de sculptures, il cherche à créer des ponts entre rapport au corps, image de soi et flux d’images. Utilisant le photomontage numérique et l’incrustation vidéo, sa démarche artistique consiste à interroger la place de nos identités (sociales, culturelles, numériques, etc.) par la manipulation des images.

Crédit photo : © Michel Jocaille

Protocoles sanitaires en vigueur.

culture@ca2bm.fr +33 3 21 06 56 97 https://lachartreusedeneuville.org/

Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

