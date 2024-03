Michel ISNARD et Christophe COSTABEL Club 27 Marseille, samedi 30 mars 2024.

Michel ISNARD et Christophe COSTABEL ♫JAZZ♫ Samedi 30 mars, 19h00 Club 27 10€ / Adhésion annuelle 10€

Début : 2024-03-30T19:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Nous retrouverons les deux excellents guitaristes Michel ISNARD et Christophe COSTABEL dans un registre Jazz.

Ils joueront des titres de

Stanley Myers, Chick Corea, Georges Gershwin, Vicente Amigo, Egberto Gismonti, Bernie Holland, Bruno Martino, Marcus Miller, Stevie Wonder, Toots Thielemans pour notre plus grand plaisir !

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H 00

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

➡️ PETITE RESTAURATION SUR PLACE

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅️ NEW : Salade de pâtes *

(Assiette végétarienne)

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * : cake – poire – chocolat

* Fait maison

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

⚠️ Sans réservation pour ceux qui souhaitent uniquement assister au concert

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

