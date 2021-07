Nantes Carré gris Loire-Atlantique, Nantes Michel is not dead – Saison déconfinées bis Carré gris Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Michel is not dead – Saison déconfinées bis Carré gris, 1 août 2021-1 août 2021, Nantes. 2021-08-01

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Cirque – musique – vélo / 35 minutes / tout public Sans jamais toucher terre, deux personnages fascinés par les chanteurs morts tentent de trouver l’état de grâce tout en essayant de s’accorder : le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Entre musique médiévale, Sinatra et Dalida, la tension est éléctrique. Carré gris rue du breil Breil – Barberie Nantes

