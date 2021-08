Treffieux TREFFIEUX Loire-Atlantique, Treffieux “Michel is not dead” – Cirque par la compagnie Bikes et Rabbit TREFFIEUX Treffieux Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

**Vendredi 17 septembre à 18h30**, concert électrique sur vélo acrobatique : **”Michel is not dead” – Cirque par la compagnie Bikes et Rabbit** Sans jamais toucher terre, deux personnages fascinés par les chanteurs morts tentent de trouver l’état de grâce, tout en essayant de s’accorder : le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Entre musique Médiévale, Sinatra et Dalida, la tension est électrique ! Rendez-vous à **la Halle de Gruellau de TREFFIEUX à 18h30.** Evènement pour **tout public** et **sans inscription** _Pass Sanitaire demandé_ **Plus d’informations :** [[https://www.cc-nozay.fr/agenda/michel-is-not-dead-spectacle-de-cirque-par-la-compagnie-bikes-and-rabbit/](https://www.cc-nozay.fr/agenda/michel-is-not-dead-spectacle-de-cirque-par-la-compagnie-bikes-and-rabbit/)](https://www.cc-nozay.fr/agenda/michel-is-not-dead-spectacle-de-cirque-par-la-compagnie-bikes-and-rabbit/) **Renseignements :** Communauté de Communes de Nozay 9 rue de l’église 44170 Nozay 02 40 79 51 51 [[accueil@cc-nozay.fr](mailto:accueil@cc-nozay.fr)](mailto:accueil@cc-nozay.fr) · [[www.cc-nozay.fr](www.cc-nozay.fr)](www.cc-nozay.fr)

