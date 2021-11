Michel Gourbeix « Paysages Incertains » Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 11 octobre 2017, Nevers.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 11 octobre 2017 à 14:00

Du 11 octobre au 4 novembre 2017 Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès, Nevers Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h Le samedi de 10h à 12h30, et 14h à 17h30 Exposition dans le cadre du Mois de la Photo En Nièvre 2017 « Il ne s’agit pas de paysages au sens géographique, liés à l’action et à la connaissance, mais de ceux déployés par un ressenti qui cherche à exprimer des moments de lumières et d’atmosphères incertaines. Incertitude donc entre la représentation et la présence. Ces photographies veulent aussi faire signe vers une incertitude culturelle entre des paysages évoquant une démarche orientale où le vide creuse et dynamise la polarisation du Noir et du Blanc et une attitude plus occidentale marquée par les différentes techniques de la perspective et de la composition. Une certitude cependant, le paysage exprime nos liens avec le monde, notre désir de monde. Michel Gourbeix » Pour en savoir plus : http://moisdelaphotoennievre.com/

Entrée libre

Exposition

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



2017-10-11T14:00:00 2017-10-11T18:00:00