Michel Garnier dit HUSH "Décollage"

Maison des Sires de Domecy 8 rue Bocquillot Avallon

2022-05-21 – 2022-06-26

Avallon Yonne Avallon

EUR 0 0 Michel Garnier vit et travaille dans l’Yonne. La diversité de sa production est le reflet d’un passé mouvementé et d’une vie en permanente mutation. Vernissage le 21 mai à 11h30. Rencontre avec l’artiste samedi 28 et dimanche 29 mai et dimanche 12 et 26 juin.

serviceculture@ville-avallon.fr +33 3 86 48 23 03

