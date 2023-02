MICHEL FUGAIN FAIT BANDAPART ESPACE 93 VICTOR HUGO, 11 février 2023, CLICHY-SOUS-BOIS.

ESPACE 93 VICTOR HUGO CLICHY-SOUS-BOIS 3 Place de l’Orangerie Seine-Saint-Denis

VILLE DE CLICHY SOUS BOIS (1-1116453/3-1116454) PRESENTE : ce concert. On sort de cette période avec une grosse envie de se retrouver, de se refaire du bien à l’âme et même mieux qu’avant!

Pour ce nouveau spectacle, aller à l’essentiel, pour moi et pour nous tous, c’était de faire simple, sans falbala, pour que les émotions restent intactes. On a pris des incontournables, des éternelles et des inédites. On a tout mélangé, on a rajouté, réajusté et mis sur pied ce moment de musique, de mots et de chansons qu’on va passer ensemble. Quand à ma bande, je vous juste que c’est une bande pas comme les autres, vraiment à part. Donc très logiquement on s’est dit : Bandapart!… Et hop!

« Fugain fait Bandapart », un spectacle qui a toutes les chances d’évoluer encore et encore… Tant que je serai vivant.

Michel FUGAIN

Accès personnes à mobilité réduite : 01 43 88 58 65

ouverture à 20h – parking à proximité – Transports : RER E Bondy puis T4 (mairie de Clichy-sous-Bois) ou RER B Aulnay-ss-Bois puis Bus 613 (arrêt Mairie -Château)

Gratuité enfant pour les moins de 3 ans.

