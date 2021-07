Alençon médiathèque Aveline Alençon, Orne Michel Froger : rétrospective médiathèque Aveline Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Michel Froger : rétrospective

du samedi 28 août au mercredi 29 septembre à médiathèque Aveline

Cette exposition rend hommage à l’artiste alençonnais décédé en 2010. Ses oeuvres sont présentées dans deux lieux ayant eu une résonance particulière dans son parcours artistique. Cette rétrospective est l’occasion de parcourir l’univers symbolique d’un artiste qui jouait avec l’espace, le hasard, le vent et le feu.

Entrée libre

médiathèque Aveline cour jean et bernadette mars Alençon Orne

