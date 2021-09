Lille Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société Lille, Nord “Michel Foucault psychologue ?” par Philippe Sabot et Elisabetta Basso Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société Lille Catégories d’évènement: Lille

De 1952 à 1955, Michel Foucault est assistant de psychologie à la Faculté des Lettres de Lille. C’est là qu’il rédige un ouvrage sur Ludwig Binswanger (1881-1966) fondateur de l’analyse existentielle. Resté à l’état de manuscrit, il est publié par les soins d’Elisabetta Basso. On prend la mesure de l’intérêt porté par Foucault à la psychiatrie et à la psychologie et de leur importance dans sa formation. Si sa recherche bifurque à partir de 1961 (Histoire de la folie à l’âge classique), on ne saurait négliger la portée de ses travaux antérieurs, parmi lesquels une longue introduction à Le rêve et l’existence de Binswanger (1954). Croisant Freud et Heidegger, Binswanger étudiait l’homme « en situation dans la psychiatrie ». Son projet n’était pas tant d’inventer une nouvelle pratique que de rompre avec « toutes les formes de positivisme psychologique ». Tel était aussi le projet de Michel Foucault à cette époque. Ne pourrait-il pas être réactualisé à l’heure où la psychiatrie est en danger de disparaître ?.

Michel Foucault fut assistant de psychologie à la Faculté de Lille. Il a écrit un livre sur Binswanger, fondateur de l'analyse existentielle et voulait rompre avec «le positivisme psychologique ».

