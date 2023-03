Atelier Michel Fagon Créations : Du beau dans nos intérieurs Michel Fagon Créations, 1 avril 2023, Plomodiern.

Le weekend du 1-2 avril 2023, les portes de l’atelier et de la salle d’exposition seront ouvertes.

Vous pourrez découvrir l’esthétique épurée et fonctionnelle du mobilier exposé. Prendre conscience du processus de création, la concrétisation d’une idée.

A partir d’un besoin, trouver l’objet qui repondra au mieux à sa fonction et à l’esthétique recherchée. Être à l’écoute, car ce meuble unique doit trouver sa place dans un espace, un quotidien, traverser le temps et le rendre agréable.

Visiter l’atelier sera le moment de découvrir le bois brut, chêne et frêne; l’acier, fer plat et tôle.

Des démonstrations du fonctionnement de diverses machines seront proposées, ainsi que l’application de finitions: huiles, cires, vernis.

Nous allons dévoiler quelques étapes de la fabrication du mobilier: un projet, sa faisabilité et dessin 3D, le choix des matières, la fabrication et sa finition.

Michel Fagon Créations 4 route de Châteaulin 29550 Plomodiern Plomodiern 29550 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

mobilier bois

MFC