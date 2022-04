MICHEL ET YVETTE – SPECTACLE MUSICAL HUMORISTIQUE Fontanès Fontanès Catégories d’évènement: Fontanes

Hérault

MICHEL ET YVETTE – SPECTACLE MUSICAL HUMORISTIQUE Fontanès, 11 juin 2022, Fontanès. MICHEL ET YVETTE – SPECTACLE MUSICAL HUMORISTIQUE Fontanès

2022-06-11 – 2022-06-11

Fontanès Hérault Fontanès Que ce soit sur une scène, sur une place de village ou dans le salon de Tata Jacqueline, Michel et Yvette s’invitent avec leur décor et tous leurs accessoires pour un tour de chant grandiose et presque au point. Dans cet équilibre précaire entre maîtrise et dérapages, ils sont bien décidés à assurer le show jusqu’au bout. S’accompagnant à l’accordéon et au ukulélé, ce duo, qui n’a pas sa langue dans sa poche, chante la vie, l’amour, la vaisselle, les gens, les sentiments et quelques recoins pas toujours avouables de notre intimité… Tout public,

même s’il vaut mieux “être en âge de conduire une mob” pour en saisir les subtilités

Concert en extérieur

Durée : 55 min

Entrée libre Que ce soit sur une scène, sur une place de village ou dans le salon de Tata Jacqueline, Michel et Yvette s’invitent avec leur décor et tous leurs accessoires pour un tour de chant grandiose et presque au point. Dans cet équilibre précaire entre maîtrise et dérapages ils sont bien décidés à assurer le show jusqu’au bout. S’accompagnant à l’accordéon et au ukulélé, ce duo, qui n’a pas sa langue https://www.micheletyvette.com/ Que ce soit sur une scène, sur une place de village ou dans le salon de Tata Jacqueline, Michel et Yvette s’invitent avec leur décor et tous leurs accessoires pour un tour de chant grandiose et presque au point. Dans cet équilibre précaire entre maîtrise et dérapages, ils sont bien décidés à assurer le show jusqu’au bout. S’accompagnant à l’accordéon et au ukulélé, ce duo, qui n’a pas sa langue dans sa poche, chante la vie, l’amour, la vaisselle, les gens, les sentiments et quelques recoins pas toujours avouables de notre intimité… Tout public,

même s’il vaut mieux “être en âge de conduire une mob” pour en saisir les subtilités

Concert en extérieur

Durée : 55 min

Entrée libre Fontanès

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Fontanes, Hérault Autres Lieu Fontanès Adresse Ville Fontanès lieuville Fontanès Departement Hérault

Fontanès Fontanès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontanes/

MICHEL ET YVETTE – SPECTACLE MUSICAL HUMORISTIQUE Fontanès 2022-06-11 was last modified: by MICHEL ET YVETTE – SPECTACLE MUSICAL HUMORISTIQUE Fontanès Fontanès 11 juin 2022 Fontanes Hérault

Fontanès Hérault