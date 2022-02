Michel Edelin « Echoes of Henry Cow » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Qui de mieux que Michel Edelin pour allier musiques avant-gardistes du siècle passé et ses propres propositions toujours en avance d’un pas sur son époque ?! Et voilà qu’il s’attaque à un monument de la musique dite progressive rock des années 70, avec le célèbre groupe anglais “Henry Cow”, nous l’offrant réinventée de son écriture et accompagné de remarquables improvisateurs. Et comme rien n’arrête jamais Michel Edelin, il invite à ce “festin” le chanteur et bassiste du groupe : John Greaves. Avec : Michel EDELIN (flûtes) Sophia DOMANCICH (piano) John GREAVES (voix) Simon GOUBERT (batterie) Sylvain KASSAP (clarinette) Stéphane KERECKI (contrebasse) _« Echoes of Henry Cow » le CD produit par le label « Rogueart »_ [https://youtu.be/T71-7hZcI7w](https://youtu.be/T71-7hZcI7w)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Jazz Rock progressif Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

2022-04-15T20:45:00 2022-04-15T23:00:00

