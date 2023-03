Michel Drucker, De Vous à Moi (Paris) THEATRE MARIGNY – STUDIO, 24 mars 2023, PARIS.

Michel Drucker, De Vous à Moi (Paris) THEATRE MARIGNY – STUDIO. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 26.0 à 55.0 euros.

Productions Druck’air et Polyphonies (Lic. PLATESV-R-2021-004684) présentent : MICHEL DRUCKERDe vous à moi « De vous à moi », c’est la rencontre improbable entre l’homme le plus célèbre du petit écran et son double.Un jeune journaliste sorti tout droit des années 70, se rend au chevet d’un homme ayant subi une lourde opération.L’un est insouciant et plein de fougue… Il se questionne sur son avenir… L’autre le rassure… Ils ne font qu’un !C’est le sens inversé du cycle de leurs vies dans un « conte » à rebours en toute insouciance.Qui n’a pas imaginé ce qui pourrait lui arriver ou ce que la vie lui réserve ?On aimerait bien savoir ce qui nous attend, non ?C’est le plus grand scénario pour chacun de nous !Michel Drucker nous fait voyager à travers le temps avec humour et auto-dérision, au gré de ses souvenirs qui sont aussi les nôtres.Il nous parle de ses rencontres, de ses anecdotes les plus cocasses qu’il a notamment vécues avec certains ou certaines d’entre-nous.Un hymne à la vie rempli d’amour et d’espoir. Michel Drucker, De Vous à Moi Michel Drucker

Votre billet est ici

THEATRE MARIGNY – STUDIO PARIS CARRÉ MARIGNY Paris

Productions Druck’air et Polyphonies (Lic. PLATESV-R-2021-004684) présentent :

MICHEL DRUCKER

De vous à moi

« De vous à moi », c’est la rencontre improbable entre l’homme le plus célèbre du petit écran et son double.

Un jeune journaliste sorti tout droit des années 70, se rend au chevet d’un homme ayant subi une lourde opération.

L’un est insouciant et plein de fougue… Il se questionne sur son avenir… L’autre le rassure… Ils ne font qu’un !

C’est le sens inversé du cycle de leurs vies dans un « conte » à rebours en toute insouciance.

Qui n’a pas imaginé ce qui pourrait lui arriver ou ce que la vie lui réserve ?

On aimerait bien savoir ce qui nous attend, non ?

C’est le plus grand scénario pour chacun de nous !

Michel Drucker nous fait voyager à travers le temps avec humour et auto-dérision, au gré de ses souvenirs qui sont aussi les nôtres.

Il nous parle de ses rencontres, de ses anecdotes les plus cocasses qu’il a notamment vécues avec certains ou certaines d’entre-nous.

Un hymne à la vie rempli d’amour et d’espoir.

.26.0 EUR26.0.

Votre billet est ici