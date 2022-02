Michel Drucker au K Tinqueux Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Michel Drucker au K Tinqueux, 5 mars 2023, Tinqueux. Michel Drucker au K Le K – Reims 18 Rue Nicolas Appert Tinqueux

2023-03-05 16:00:00 – 2023-03-05 17:45:00

Tinqueux Marne Tinqueux Pendant deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre des Bouffes Parisiens Michel Drucker nous a enchanté avec son premier spectacle « Seul avec vous ». Là, s’est révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie. Il lui reste tant de choses étonnantes, émouvantes et bien sur délicieusement drôles à nous dire qu’un deuxième spectacle s’est imposé à lui : « De vous à moi ». https://le-k-reims.com/soiree-des-artistes-revue-musci-hall/ Le K – Reims 18 Rue Nicolas Appert Tinqueux

