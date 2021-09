Michel Dalberto Chapelle du Méjan, 23 janvier 2022, Arles.

Michel Dalberto

Chapelle du Méjan, le dimanche 23 janvier 2022 à 11:00

**Michel Dalberto** César Franck : _Prélude Choral & Fugue en si mineur_ Gabriel Fauré : _Nocturne n° 7_ Claude Debussy : _Trois Images, Livre 1_ Maurice Ravel : _Sonatine_ Franz Schubert : _Sonate D. 960_ _“Le plus grand interprète peut-être que la France ait donné depuis Alfred Cortot et le plus proche de celui-ci…”_ – Jacques Longchamps, Le Monde Né à Paris dans une famille d’origine dauphinoise, Michel Dalberto se forme au conservatoire dans la classe de Vlado Perlemuter, lui-même disciple d’Alfred Cortot. Après avoir remporté deux des concours internationaux les plus prestigieux, le Clara Haskil en 1975 et le Leeds en 1978, sa carrière s’affirme dans le monde entier. Particulièrement apprécié pour ses interprétations de Schubert et de Mozart dont il a joué tous les Concertos, son répertoire englobe également de nombreuses œuvres de Liszt, Schumann, Brahms, Beethoven, Scriabine, etc. Dès le début de sa carrière, Michel Dalberto est associé à de grands noms de la baguette tels Erich Leinsdorf, Colin Davis, Frans Brüggen ou Charles Dutoit ; partenaire au concert de Nikita Magaloff et chambriste apprécié. Après quelques années d’enseignement à l’Académie d’Imola, en Italie, Michel Dalberto est à présent professeur au CNSM de Paris. Erato a réédité tous ses enregistrements réalisés pour le label. Un disque Franck vient de paraître chez Aparté et le suivant sera consacré à Ravel. Un album de Sonates de Beethoven marquera le début d’une collaboration avec le label La Dolce volta. __________________________________ Coproduction La Belle Saison Le Ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique – et la Fondation Daniel et Nina Carasso soutiennent le programme d’éducation artistique et culturelle de La Belle Saison. Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de La Belle Saison. La Fondation d’entreprise Safran pour la musique soutient La Belle Saison dans l’accompagnement des jeunes talents. La Sacem, la Spedidam et l’Adami soutiennent l’activité et les projets de de La Belle Saison.

22/8€

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T12:30:00