MICHEL CLOUP LA VAPEUR, 11 février 2023, DIJON.

MICHEL CLOUP LA VAPEUR. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

La Vapeur (1-L-R-20-6022/2-L-R-20-6023 /3-L-R-20-6024) présente Quand Michel Cloup prend en solitaire le chemin de son studio, à l’automne 2019, il a la ferme intention de bousculer les habitudes et usages de cette formule en « duo » qu’il a développé depuis dix ans, sur quatre albums et des centaines de concert. Deux années plus tard, « Backflip au dessus du chaos » jaillit comme un furieux magma de rock, de hip-hop et d’électro, une véritable catharsis de machines chaotiques, de guitares brutes et d’engagement poétique. Avec Julien Rufié (son batteur depuis 2015) et sa voisine toulousaine de No Milk Today, Manon Labry (guitare et basse), il poursuit, en power trio, la réinvention de sa viscérale et fascinante aventure sonore et verbale. Entre rythmes et textures électroniques, abrasifs riffs de guitare, scénographie radicale et liberté d’interprétation, cohérence sonore et spontanéité électrique, cette nouvelle tournée à haute tension n’a pas fini de faire vibrer nos neurones et nos corps. Michel Cloup Michel Cloup

LA VAPEUR DIJON 42, avenue de Stalingrad Cote-d’Or

