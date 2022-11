Michel Bussi raconte Anaïs à Veules-les-Roses Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Seine-Maritime Veules-les-Roses Michel Bussi raconte Anaïs à Veules-les-Roses: · Samedi 3 décembre :

– 14h Balade à deux voix · Michel Bussi et Sophie Osouf · Rdv aux Mondes de Zulma · Pause lecture à la bibliothèque.

– 15h30 Signature dédicace aux Mondes de Zulma.

– 18h Film de Christian Clères : Michel Bussi et le roman populaire au Cinéma le Rex. · Dimanche 4 décembre

– 11h conférence de Gerard Pouchain historien spécialiste de Victor Hugo au Cinéma le Rex suivie d’un verre de l’amitié offert par la Mairie dans la salle des mariages. RESERVATIONS OBLIGATOIRES (projection et conférence – Limité à 100 places) Michel Bussi raconte Anaïs à Veules-les-Roses: · Samedi 3 décembre :

RESERVATIONS OBLIGATOIRES (projection et conférence – Limité à 100 places) +33 9 82 81 53 47

