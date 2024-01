Michel BOUTET, Jean Michel PITON. « Ensenble et réciproquement » Lainsecq, dimanche 14 avril 2024.

Jean-Michel Piton et Michel Boutet fêtent ensemble et réciproquement 50 ans de chansons et d’amitié.

Jean-Michel Piton et Michel Boutet invitent le public amateur de chanson française à un récital le 10 mars prochain à Moutiers en Puisaye.

Ils fêtent ensemble et réciproquement leurs 50 ans de scène.Les deux chanteurs angevins Jean-Michel Piton et Michel Boutet n’ont cessé d’écrire et de composer depuis leur rencontre en 1972 à Cholet. Des milliers de scènes et des dizaines des disques plus tard, ils se retrouvent en toute amitié pour partager un moment exceptionnel avec le public.

À Cholet, les soirées sont longues dans les années soixante-dix. Michel Boutet tourne déjà dans un réseau de salles de chanson française. Il officie régulièrement au bateau-lavoir de Nantes. Jean-Michel Piton n’en est pas encore là J’ai appris très tôt que j’avais une voix. Je chantais en amateur. Ça veut aussi bien dire dans des groupes qu’à la chorale de ma commune dans les Mauges. Fils d’ouvrier, il connaît la variété française. Ça veut dire aussi bien Brassens que Bécaud ou Aznavour.

Un soir de l’automne 1972, il rencontre Michel Boutet. Ces deux-là se reconnaissent Michel avait un répertoire différent de ce que je connaissais. Il allait droit au but avec sa poésie. Jusqu’ici interprète, Jean-Michel Piton perçoit alors la possibilité d’écrire lui-même J’ai trouvé la langue française avec lui.

Ils poursuivent leur chemin ensemble, on a fait nos classes dans le Grand Ouest. Jean-Michel s’est installé en Vendée pour faire de la musique et du théâtre. Michel est plus vagabond.

On s’est toujours suivi, poursuit Michel Boutet. On a travaillé ensemble (ils ont créé un spectacle en 1994), on cultive notre amitié née le plus naturellement avec la chanson.

Ils reprennent leur répertoire Des vieilles chansons qu’on ne chante plus, des morceaux plus récents. Ils chanteront seul, à deux, leur propre répertoire et celui de l’autre. On a prévu de chanter un inédit. La chanson est ancienne mais elle n’a jamais été enregistrée ni jouée.

S’ils n’ont jamais été sur le devant de la scène, les deux chanteurs ont un public fidèle qui les suit dans chaque aventure. EUR.

