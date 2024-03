MICHEL BOUJENAH SALLE MISTRAL Pegomas, jeudi 30 mai 2024.

Les adieux des magnifiques 1e`re Partie (la saga des magnifiques remise au gout du jour) Le the´a^tre est a` la fois e´phe´me`re et e´ternel. J’ai, il y a bien longtemps, j’ai e´cris une phrase qui pourrait e^tre mon blason : « Tant qu’il y aura des auteurs pour nous e´crire et des acteurs pour nous jouer on sera e´ternel » Alors j’ai de´cide´ de dire adieux a` ces personnages que j’aime tant. Maxo, Julot, Guigui, mes trois petits vendeurs de pantalons. Mes trois he´ros d’une aventure ou` ce qu’ils doivent sauver c’est la me´moire. Ils sont dro^les et bouleversants. Ils sont la version imaginaire de la ge´ne´ration de mon pe`re. Bien avant internet et le reste ils s’inquie´tait de savoir si on se souviendrait d’eux ,dans deux ou trois ge´ne´rations. Ils disent souvent : – « Dans deux ou trois ge´ne´rations Les magnifiques ? Les magnifiques?… Ce n’est pas une marque de fromage ? » Le de´calage entre eux et leurs petits enfants est tel qu’ils sont su^r qu’ils vont disparai^tre. Mais c’est sans compter sur le bon dieu qui viendra a` leur secours. Alors a` travers le rire et l’humour qui les caracte´rise ils vont se ba[re et bien sur gagner. « On ne peut pas savoir ou` on va si l’on oublie d’ou` on vient » Alors ce sont des he´ros a` la hauteur de Spartacus ou de Skywalker ou de Ulysse. Bien su^r c’est une nouvelle version remplie de nouvelles choses tout simplement parce que les temps changent. Et puis arrive peut-e^tre la plus belle des magnifiques :« SIMONE BOUTBOUL » Elle va parler avec ses petits et ses arrie`res petits enfants du monde d’aujourd’hui. Bien vous vous posez la question : « Mais est-ce que c’est dro^le ? » Venez et vous verrez.Je vous embrasse tous.MICHEL BOUJENAH

Tarif : 41.20 – 41.20 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:30

SALLE MISTRAL 114 AV FREDERIC MISTRAL 06580 Pegomas 06