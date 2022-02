Michel Bouillot, l’autre œuvre Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Michel Bouillot, l'autre œuvre Cluny, 25 février 2022

2022-02-25

Cluny Saône-et-Loire Cluny 4 4 EUR À l’occasion de la parution de son ouvrage Michel Bouillot l’Émerveilleur, Marie-Aude Poisson vous invite à entrer dans la compréhension d’un aspect inédit du travail de Michel Bouillot.

