MICHEL BENITA & JOZEF DUMOULIN LE TRITON, 1 juillet 2022, Les Lilas.

MICHEL BENITA & JOZEF DUMOULIN

LE TRITON, le vendredi 1 juillet à 20:00

Dans le prolongement de l’album « Looking At Sounds », Michel Benita retrouve son ami et compagnon de route Jozef Dumoulin pour une nouvelle conversation musicale. Cette fois-ci en duo, format propice au minimalisme, les musiciens explorent ensemble toute la palette de leurs univers respectifs, mêlant pièces totalement improvisées et compositions originales. Fidèles au choix d’une configuration instrumentale à la fois acoustique et électronique, ils inventent ici des espaces riches en couleurs, en textures sonores, où le Silence a tous ses droits, cousins de l’univers tout en suspension du regretté trompettiste Jon Hassell avec qui Michel Benita a eu le grand bonheur de partager la scène il y a dix ans. **Michel Benita** contrebasse, électronique **Jozef Dumoulin** piano, Fender Rhodes, FX

TARIF E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T20:00:00 2022-07-01T21:30:00