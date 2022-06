Michel Bacquet Les Baux-de-Provence, 14 juin 2022, Les Baux-de-Provence.

Michel Bacquet Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence

2022-06-14 – 2022-06-30 Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville

Les Baux-de-Provence 13520

Le photographe Michel Bacquet vous invite à faire une pause et à « poser » votre regard sur ce monde surprenant à bien des égards.



Dans la nature on entend parfois les oiseaux mais on les voit rarement.



Il s’agit de capter ici, par une approche lente et minutieuse, la personnalité de chaque animal pour restituer une attitude, une couleur, une situation, un combat, une attente et même une certaine tendresse de ces oiseaux parfois mal connus.



Michel Bacquet, photographe amateur depuis ses 22 ans, habitué aux voyages lointains avec des photos de ville ou de paysages.



Il a été attiré, au fil du temps, par l’Italie (Vénétie et Toscane), mais aussi la France, avec le Luberon, plus proche, ainsi qu’Aix en Provence où il réside. Il y a quelques années il découvre enfin, en Camargue, la beauté des oiseaux.



Lors de ses longues pauses dans le calme et la sérénité de la nature camarguaise, il a souvent l’impression que les oiseaux se mettent en scène et posent pour lui !



Il travaille alors volontiers ses images comme des photos de mode en appliquant, en particulier à ses portraits d’oiseaux, le même traitement que certains photographes de studio.

Les oiseaux posent et s’exposent à la Galerie de Manville !

michelbacquet62@gmail.com

Le photographe Michel Bacquet vous invite à faire une pause et à « poser » votre regard sur ce monde surprenant à bien des égards.



Dans la nature on entend parfois les oiseaux mais on les voit rarement.



Il s’agit de capter ici, par une approche lente et minutieuse, la personnalité de chaque animal pour restituer une attitude, une couleur, une situation, un combat, une attente et même une certaine tendresse de ces oiseaux parfois mal connus.



Michel Bacquet, photographe amateur depuis ses 22 ans, habitué aux voyages lointains avec des photos de ville ou de paysages.



Il a été attiré, au fil du temps, par l’Italie (Vénétie et Toscane), mais aussi la France, avec le Luberon, plus proche, ainsi qu’Aix en Provence où il réside. Il y a quelques années il découvre enfin, en Camargue, la beauté des oiseaux.



Lors de ses longues pauses dans le calme et la sérénité de la nature camarguaise, il a souvent l’impression que les oiseaux se mettent en scène et posent pour lui !



Il travaille alors volontiers ses images comme des photos de mode en appliquant, en particulier à ses portraits d’oiseaux, le même traitement que certains photographes de studio.

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-29 par