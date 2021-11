Michée Chauderon / Performance électro-littéraire Villa Bernasconi, 14 novembre 2021, Lancy.

Michée Chauderon / Performance électro-littéraire

Villa Bernasconi, le dimanche 14 novembre à 17:00

“Michée Chauderon” – La Grande Ourse 2021 Performance électro-littéraire proposée dans le cadre du projet La Grande Ourse. Après plusieurs années de bons et loyaux services en tant que lavandière et rebouteuse, Michée Chauderon est déclarée sorcière par quelques voisines, et les autorités genevoises à leur suite. Elle meurt pendue et son corps est consumé par les flammes d’un bûcher à l’une des portes de la cité, en 1652. Si elle est devenue célèbre, c’est parce qu’elle a été la dernière à subir ce sort. Mélanie Chappuis imagine les dernières pensées de cette femme mise au ban de la société. Le monologue de Michée Chauderon donne chair à l’histoire, lui apportant sa part sensible et humaine. Le comédien Pierandré Boo rappelle les faits lors d’une lecture introductive, avant que Mélanie Chappuis entre dans la peau de « la sorcière », soutenue en sons et images par le vidéaste et DJ Damien Schmocker. Performance électro-littéraire avec Mélanie Chappuis, Pierandré Boo et Damien Schmocker DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 À 17H La Dépendance Route du Grand-Lancy 8 Tout public Durée 45 minutes Réservation et informations: tél. 022 706 15 28 / [reservation@lancy.ch](mailto:reservation@lancy.ch) Tarif unique: Fr. 10.-

10frs

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Genève Lancy Lancy Petit-Lancy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T17:40:00