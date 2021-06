Paris Église Saint-Merry Paris Michaël ZUGARO, clarinette et Catherine BISMUTH, piano Église Saint-Merry Paris Catégorie d’évènement: Paris

Michaël ZUGARO, clarinette et Catherine BISMUTH, piano Église Saint-Merry, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 27 juin 2021

de 16h à 18h

gratuit

Œuvres de Johannes Brahms, Alexandre Scriabine, Robert Schumann et Carl Maria von Weber Catherine Bismuth, piano Catherine Bismuth a débuté le piano à dix ans et a suivi des études musicales au Conservatoire de Saint-Maur des Fossés. Elle a été l’élève de Gabriel Tacchino, Ricardo Zugaro (piano) et Pedro Palacio (composition). À l’occasion de soirées musicales, elle a joué avec Maurice Hasson, Gérard Poulet et Henrick Szeryng. Elle donne des concerts annuels en formation de musique de chambre ou en soliste. Michaël Zugaro, clarinette Michaël Zugaro a obtenu une médaille d’or de clarinette dans la classe de Maurice Gabay (soliste de l’Opéra de Paris), puis a suivi des cours de perfectionnement avec Jean-Marc Morisot. Il se produit régulièrement en formation de chambre, principalement à Paris. Concerts -> Classique Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet) / 1, 11 (Hôtel de Ville) A, B, D (Châtelet)

Contact :Accueil Musical accueilmusical@gmail.com https://saintmerry.org/concerts/dimanche-27-juin-2021-michael-zugaro-clarinette-catherine-bismuth-piano/ Concerts -> Classique Musique

Clarinette et piano

Lieu Église Saint-Merry Adresse 76 rue de la Verrerie Ville Paris