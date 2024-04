Michael Volle Théâtre du Capitole Toulouse, jeudi 6 mars 2025.

Michael Volle Lieder de Franz Schubert Jeudi 6 mars 2025, 20h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-03-06T20:00:00+01:00 – 2025-03-06T21:30:00+01:00

Fin : 2025-03-06T20:00:00+01:00 – 2025-03-06T21:30:00+01:00

Événement que les débuts au Capitole d’un baryton allemand de légende ! Michael Volle marque de sa voix d’airain les grands rôles wagnériens et straussiens, mais aussi le répertoire italien et français. Sa noble stature et sa puissante expressivité font de lui un monstre sacré des scènes lyriques, mais il est également, dans la meilleure tradition germanique, un immense interprète du lied. Et c’est autour de l’oeuvre cruciale de Franz Schubert que Michael Volle a bâti le programme de ce récital, une traversée dans les replis les plus profonds de l’âme romantique, servie par un musicien hors pair et un orfèvre de la langue.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

récital Schubert

Michael Volle © Carsten Sand