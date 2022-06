Michaël Sabuco dans « yepaaa! », 1 juin 2022, .

Michaël Sabuco dans « yepaaa! »

2022-06-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-29

15 15 Dans ce spectacle Michaël vous emmène avec lui en vacances avec humour, autodérision et folie ! Animateur de club et comédien il vous parle de son expérience et vous raconte ses anecdotes avec justesse.



Alors embarquez pour un voyage de bonne humeur et de joie ! Vive la vie, vive la fête ! Yepaaa !

Yepaaa ! Prêt pour le voyage ?

https://comedieclubvieuxport.mapado.com/event/marseille/michael-sabuco-dans-yepaaa

