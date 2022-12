Michael Mayo New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Michael Mayo New Morning, 19 avril 2023, Paris. Le mercredi 19 avril 2023

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 28.60 EUR

Entendu et/ou vu aux côtés de Ben Wendel, Scary Pockets, Kneebody, Gretchen Parlato, Christian Sands ou encore Becca Stevens, sa créativité et sa technique irréprochable ont fait l’unanimité. Compositeur, arrangeur, mais avant tout chanteur virtuose, Michael Mayo est le troisième vocaliste de l’histoire à avoir été accepté dans le célèbre Thelonious Monk Institute of Jazz Performance en 20 ans d’existence du programme. Il a même eu l’occasion d’accompagner son mentor Herbie Hancock en tournée. A seulement 28 ans le chanteur américain fascine, passant avec une aisance déconcertante de l’interprétation de standards en big band ou en formation réduite, à ses propres compositions expérimentales où l’on entend cet adepte de la pédale loop mettre la technologie au profit de l’improvisation. Et c’est sans doute avec « Bones », un premier album très personnel, à la fois ambitieux et abouti, oscillant entre soul, jazz, r&b et hip-hop que Michael Mayo confirme qu’il possède l’une des voix les plus talentueuses et polyvalentes de sa génération. == Line up == Michael Mayo (Voix), Andrew Freedman (Claviers), Robin Baytas (Batterie) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20230419-5652-michael-mayo.html https://www.facebook.com/events/1115922322313516/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1115922322313516/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20230419-5652-michael-mayo.html

Michael Mayo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris Departement Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Michael Mayo New Morning 2023-04-19 was last modified: by Michael Mayo New Morning New Morning 19 avril 2023 New Morning Paris Paris

Paris Paris