Michaël Louchart : Heureux ! Compagnie du Café-Théâtre, 19 juin 2021-19 juin 2021, Nantes.

2021-06-19 Représentations du 16 au 19 juin 2021 à 21h

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Représentations du 16 au 19 juin 2021 à 21h

One man show. Michaël Louchart nous offre une histoire universelle d’amour et d’amitié. Michel fête ses 40 ans et se fait larguer par sa femme. C’est le moment de faire le point sur sa vie. Francis, son pire ami, décide de l’aider dans sa quête de sens par tous les moyens : saut à l’élastique, psy morbide, avocat cocaïnomane, soirée déguisée… Un seul en scène qui rend heureux, 1 comédien, 12 personnages ! Un seul en scène dans lequel les spectateurs s’attachent et s’identifient à la vulnérabilité des personnages et à l’histoire à la fois drôle et sensible. Il ressort joyeux et touché par ce joli moment d’humanité…

Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes