en partenariat avec Spice Up chanson, rock, celtique jeudi 05 mai 2022 – 20h vendredi 06 mai 2022 – 20h Tarif Unique : 20€ Michael Jones revient sur la scène de l’Espace Tonkin avec son trio. Le célèbre chanteur et guitariste franco-gallois interprète ses compositions ainsi que des reprises folk et celtes. Il sera accompagné par Mary Cooper et Christophe « TOF » Bosch dans une formule acoustique synonyme de souplesse et de sensibilité. Avec sa voix marquante et son jeu de guitare ciselé, Michael Jones entraîne le public dans une aventure qui fleure bon les landes vertes, le vent marin et les légendes d’autrefois. Michael Jones : guitare, voix – Mary Cooper : guitare, chant – Christophe « TOF » Bosch : basse, chant Réservations : [spiceup.music@gmail.com](mailto:spiceup.music@gmail.com) ou [https://www.facebook.com/spiceupeventmusiconly](https://www.facebook.com/spiceupeventmusiconly)

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



