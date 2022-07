Michael Jones en concert Mutzig Mutzig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Depuis l'inoubliable JE TE DONNE, Michael Jones n'a pas quitté le cœur du grand public Français; l'ensemble de son œuvre a d'ailleurs été célébré par une Guitare d'Or en 2008. Michael a participé aux albums de nombreux artistes tels que Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien ou auteur. Il a parcouru les scènes du monde entier parfois aux côtés de Céline Dion, Phil Collins, ou encore Christopher Cross. Son Album « Au TOUR De » retrace l'ensemble de son parcours durant lequel il a vendu près de 5 Millions d'albums. Billets disponibles en ligne Ce concert sera l'occasion de vous emmener Au TOUR De cette belle carrière allant des derniers titres solo de Michael aux chansons célèbres de JJ Goldmann et de Fredericks-Goldman-Jones relevés d'une touche de Rock'n'Roll signée Jones. La première partie sera assurée par Mary Cooper. La salle ouvrira à 18h30. Places assisses non numérotées Ecouter son style musical en cliquant ici

