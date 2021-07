Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches Michael Jones en concert Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Michael Jones en concert Les Houches, 13 août 2021-13 août 2021, Les Houches. Michael Jones en concert 2021-08-13 21:30:00 – 2021-08-13 Espace Olca – Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc

Les Houches Haute-Savoie Les Houches EUR 20 20 Dans le cadre des 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix, la Communauté de Communes reçoit Michael Jones lors de sa tournée « Au Tour De » info@leshouches.com +33 4 50 55 50 62 http://www.leshouches.com/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Espace Olca - Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc Ville Les Houches lieuville 45.89154#6.79832