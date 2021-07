Michael Jones + Arzel Family (1re partie) Le Grand Ecrin,Malesherbes, 20 novembre 2021, Le Malesherbois.

Michael Jones + Arzel Family (1re partie)

Le Grand Ecrin, Malesherbes, le samedi 20 novembre à 20:30

Michael Jones, chanteur, musicien, ami et complice de Jean-Jacques Goldman _Sur scène, sur disque, et dans la vie_. Au programme : après les tubes de son répertoire personnel, les trois quart du concert sont consacrés aux chansons de Jean-Jacques Goldman pour revisiter les plus grandes chansons du célèbre trio Fredericks / Goldman / Jones : _Envole-moi_ ; _Quand la musique est bonne_ ; _Là-bas_ ; _Elle a fait un bébé toute seule_… Première partie : Arzel Family est une histoire de famille, il y a la sœur, le cousin, le frère et les instruments. Ils ont grandi entre rock et musiques traditionnelles, toujours attirés par les voix, les harmonies et les mélodies aux accents celtiques.

20 € / 10 € pour les -18 ans et étudiants – Placement libre

