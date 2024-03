MICHAEL JACKSON Tribute Live Experience ESPACE RIED BRUN Muntzenheim, dimanche 2 juin 2024.

Depuis 2016, il existe une coopération entre Sascha PAZDERA et le chorégraphe officiel du « King of the Pop » Michael JACKSON, « La Velle Smith Jr ». Sascha a fêté en 2017 ses 30 ans de scène et est très fier d’avoir pu rencontrer son idole Michael JACKSON lors de « l’HISTORY TOUR 1997 ». Il a vu Michael 15 fois en live lors de ses concerts. Depuis 1988 à Hanovre avec le « BAD TOUR » jusqu’en 1998 avec le dernier concert de Michael en Allemagne « JACKSON & FRIENDS » à Munich. Sascha PANZDERA : « Il ne s’agit pas d’être le meilleur Tribute de Michael Jackson au monde, il s’agit de sa musique et de ce que l’on fait avec le cœur. Personne ne pourra remplacer Michael JACKSON, mais nous pouvons transmettre sa musique et surtout son message « Safe the L.O.V.E. » qui, à l’époque où nous vivons, va prend de plus en plus de valeur. Avec mes productions et surtout une équipe formidable, j’essaie de transmettre au public un peu de la magie qui l’entourait. Surtout à ceux qui n’ont peut-être jamais eu l’occasion de voir Michael en vrai. »Le chanteur des productions à succès « MEMORY TOUR », « CIRCUS MEETS MICHAEL JACKSON », « MOONWALKER », « THE MICHAEL JACKSON TRIBUTE SHOW » & « BEAT IT LIVE », lance un nouveau projet intitulé « REMEMBER THE TIME ». Le spectacle s’appuie sur le message de Michael « Safe the L.O.V.E. ». Avec son équipe de 20 personnes, « Michael JACKSON Tribute Sascha PAZDERA emprunte de nouvelles voies. Il y aura de nombreux solos de certains musiciens, certaines chansons seront interprétées « acapella », d’autres seront présentés dans le style swing, combinés avec notre équipe de danseurs, ce qui donnera un air de revue de Las Vegas. Mais il y aura aussi des mouvements et des interprétations classiques, comme on en a l’habitude lors des concerts de Michael JACKSON. Le concert devient un spectacle musical avec beaucoup d’émotions, présenté avec force par le style de danse inoubliable de Michael. Dans ce spectacle, la nostalgie rencontre la modernité !

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-06-02 à 19:00

Réservez votre billet ici

ESPACE RIED BRUN 24 RUE VAUBAN 68320 Muntzenheim 68