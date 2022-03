Michael jackson Théâtre mobile, 18 mars 2022, Cerny.

Théâtre mobile, le vendredi 18 mars à 21:00

Revivez l’ambiance Jackson ! Spectacle vivant avec sosi MJLIL et ses danseuses. Dédicaces et photos à l’issu du spectacle. Paiement sur place 10€ en chèque ou espèce ou Chèque vacances (nous n’avons pas de terminal CB) Contraintes COVID en vigueur au moment du spectacle.

10€ sur place (chèques et espèces et ANCV)

Théâtre mobile avenue carnot Cerny Cerny Essonne



