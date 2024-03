MICHAEL JACKSON SYMPHONIQUE L’AMPHITHEATRE Lyon, dimanche 27 octobre 2024.

An Overlook Events Original ProductionMICHAEL JACKSONHommage Pop SymphoniqueLes plus grands hits du King of Pop interprétépar un orchestre symphonique completProgramme papier complet offert à tous les spectateursEn présence de JEFFREY DANIEL du groupe Shalamar, chorégraphe de Bad et Smooth CriminalOverlook Events, spécialisé en grands concerts symphoniques, est heureux de proposer cet évènement exceptionnel pour célébrer l’icône mondiale de la musique, Michael Jackson.En plus de quatre décennies de carrière, des The Jackson 5 en famille jusqu’à sa disparition en 2009, Michael Jackson a su marquer par un charisme extraordinaire, une voix singulière et une présence sur scène unique en son genre. Au travers dix albums canoniques, dont Off the Wall, Bad ou encore Invincible, et des clips mémorables pour plusieurs générations tels que Thriller, Smooth Criminal et Black or White, le « King of Pop » est sans aucun doute l’artiste ayant le plus marqué notre époque.L’Hommage Pop Symphonique à Michael Jackson est une création originale d’Overlook Events. Conçu avec une équipe d’arrangeurs spécialisés et œuvrant sur des concerts symphoniques de grande envergure, l’ambition musicale est de proposer une qualité d’orchestration hors du commun, interprété par un orchestre philharmonique accompagné d’une section rythmique pop-rock pour une expérience hybride exceptionnelle !Le concert se constitue des plus grands hits de Michael Jackson : Got to Be There, Ben, Rock with You, Off the Wall, Thriller, Beat It, Billie Jean, Human Nature, Bad, Liberian Girl, Smooth Criminal, Heal the World, Dangerous, They Don’t Care About Us, Earth Song, You Are Not Alone, et bien d’autres !Le tout interprété par Fey B au chant, artiste incontournable de la scène pop, soul, RnB, funk et gospel, de l’historique Orchestre Colonne, et avec un invité de marque : Jeffrey Daniel du groupe Shalamar, chorégraphe de Michael Jackson qui a popularisé le célèbre moonwalk à la télévision américaine dans l’iconique émission Soul Train dans les années 70, repris par Michael Jackson en 1983 !

Tarif : 39.90 – 109.90 euros.

Début : 2024-10-27 à 19:45

L’AMPHITHEATRE 10 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 Lyon 69